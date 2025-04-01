MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un Babası Vefat Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Abdulkadir Yurdakul'un bir süredir Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi altında olduğu öğrenildi.

Yurdakul'un cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

Abdulkadir Yurdakul'un vefatına ilişkin MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MHP Genel Başkan Yardımcımız, 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.