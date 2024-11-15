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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Çorum’da Birlik Mesajı Verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çorum’da vatanın bölünmezliğine vurgu yaparak, ‘Kimse kardeşliğimize el uzatamaz’ dedi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:20
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Çorum’da Birlik Mesajı Verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Çorum’da Birlik Mesajı Verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaptığı konuşmada, partinin kırmızı çizgileri arasında yer alan "vatan bölünmez" ilkesini vurguladı. Durmaz, "Asla ve kata bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne hiçbir şekilde el uzatılmasına, bu ülkenin kardeşliğinin bozulmasına müsaade edemeyiz" dedi.

Yeni İş Yerlerinin Temeli Atıldı

Durmaz, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 74 yeni dükkanın temel atma töreninde, MHP'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. MHP'nin olduğu yerde kimsenin yetimin hakkına, devletin malına tevessül edemeyeceğini ifade eden Durmaz, "Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır. Bu kırmızı çizgilerimizi hiçbir şekilde, hiç kimse aşındıramaz" şeklinde konuştu.

Ülkenin Geleceği İçin Sorumluluk Yükleniyor

Durmaz, MHP’nin belediyecilik anlayışının temelinde şehrül emin olarak atanan belediye başkanlarına sorumluluk yüklendiğini belirterek, "Bu şehrin çocuklarına gelecek hazırlayacaksınız" dedi. Ayrıca, Sungurlu Belediyesi'nin beton santralinin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Temel Atma Töreni ve Ziyaretler

Temel atma töreninin ardından Durmaz, Sungurlu Belediyesinin Bayraklı Kavşak ile Kahve Otağı projelerini inceledi. Daha sonra MHP Sungurlu İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi makamında ziyaret eden Durmaz, çalışmaları hakkında bilgi aldı ve yeni beton santralinin açılışını gerçekleştirdi.

Katılımcılar

Programa, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (solda), Çorum'un Sungurlu ilçesinde temel atma ve açılış...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (solda), Çorum'un Sungurlu ilçesinde temel atma ve açılış törenlerine katıldı. Durmaz, ziyaret ettiği Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'den (sağda) belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (solda), Çorum'un Sungurlu ilçesinde temel atma ve açılış...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (solda), Çorum'un Sungurlu ilçesinde temel atma ve açılış törenlerine katıldı. Durmaz, ziyaret ettiği Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'den (sağda) belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

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