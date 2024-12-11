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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Tokat'ta Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokat'ta Suriye'deki gelişmeleri ve Türkiye'nin bölgedeki rolünü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:29
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Tokat'ta Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Tokat'ta Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokat'ta düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda gündemi değerlendirdi. Durmaz, toplantıya Tokat, Çorum, Sivas ve Amasya'dan partililerin katıldığını belirtti.

“Suriye'deki Gelişmeler ve Türkiye”

Durmaz, Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "13 yıldır süren iç savaşın ardından 63 yıllık Baas rejimi, 54 yıllık Esad iktidarı sona ermiştir," diyerek, Suriye'deki gelişmelerin küresel güçlerin Orta Doğu hesaplarını altüst ettiğini vurguladı. Bu durumun, bölgesinde Türkiye'ye rağmen hesap yapılamayacağını dost ve düşman tüm güçlere gösterdiğini ifade etti.

Yerel ve Küresel Sorunlar

Konuşmasında yerel seçimden bugüne kadar yaşanan süreçleri değerlendireceklerini belirten Durmaz, "Bölgede ve dünyada her gün yeni bir krizle karşı karşıya kalıyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya, küresel mihrakların tezgahlarında işlenen sorunlarla dolu; yüz binlerce mazlum ve masumun kanı üzerine dayatılan bir coğrafyaya dönüşmüştür," dedi.

Milli Güvenlik Tehditleri

Durmaz, katil İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarını hatırlatarak, sınırlarımızda kurulmak istenen terör devleti ve Mavi Vatan'daki egemenlik haklarına yönelik yapılan saldırılara dikkat çekti. "Milli güvenliğimizin tehdit altında olduğu aşikardır," ifadesini kullandı.

Parti Liderinin Vizyonu

Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, emperyalizmin sinsi kuşatmasının aşıldığını belirten Durmaz, "Bu çağrı, milli birlik ve kardeşliği yaşatacak hoşgörünün tezahürüdür," dedi. Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlık sebeplerinden ve "devlet-i ebed müddet" anlayışından bahsetti.

Toplantıya Katılım

Toplantıya MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Başkanı Mustafa İpek ve çok sayıda partili katıldı.

Kentte bir düğün salonunda, Tokat, Çorum, Sivas ve Amasya'dan partililerin katılımıyla "Belediye...

Kentte bir düğün salonunda, Tokat, Çorum, Sivas ve Amasya'dan partililerin katılımıyla "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (fotoğrafta), konuşma yaptı.

Kentte bir düğün salonunda, Tokat, Çorum, Sivas ve Amasya'dan partililerin katılımıyla "Belediye...

Kentte bir düğün salonunda, Tokat, Çorum, Sivas ve Amasya'dan partililerin katılımıyla "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (fotoğrafta), konuşma yaptı.

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