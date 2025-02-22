MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Sakarya'da; Terörsüz Türkiye Vurgusu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya'da yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye vurgusu yaptı ve CHP'yi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:46
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Sakarya'da; Terörsüz Türkiye Vurgusu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Sakarya'da Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sakarya'da düzenlenen Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Buradaki konuşmasında, terörsüz bir Türkiye vizyonu etrafında birleşmenin önemine dikkat çekerek, "Şundan emin olunuz ki terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız" dedi.

Bahçeli'nin Selamları ve Birlik Mesajı

Durmaz, toplantıya başlarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, "Türkiye ve coğrafya zor günlerden geçiyor. Düşmanlar, MHP ve Bahçeli'yi hedef alıyor. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin koruyucusu olarak bu tuzakları bozacaktır" ifadelerini kullandı.

1000 Yıllık Kardeşliğe Vurgu

Durmaz, Türk ve Kürt milliyetleri arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Bilge liderimiz, 1000 yıldır et ve tırnak olan bu birlikteliği korumak için terör belasına son vermek istiyor. 85 milyonun sesiyle güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

CHP Eleştirisi

Durmaz, CHP'yi ve politikalarını da sert bir dille eleştirdi. "CHP'de değişen hiçbir şey yok. Siyaseti hezimet rekabetine dönüştüren bir zihniyetle karşı karşıyayız" diyerek CHP’nin iç tartışmalarını gündeme getirdi.

Büyük Hedefler İçin Birlik Çağrısı

Durmaz, Cumhur İttifakı olarak Türk milletine hizmet edeceklerini ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda durmaksızın çalışacaklarını belirterek, "Gün bugündür. Kardeşliğimizi yaşatmak ve yönetimde kaynaşmak için bir araya gelmeliyiz" şeklinde konuştu.

Toplantıya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, MHP'nin farklı illerden gelen il başkanları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (ortada), Sakarya'da düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (ortada), Sakarya'da düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Programda MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül (sağda) ile MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş (solda) da yer aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (ortada), Sakarya'da düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (ortada), Sakarya'da düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Programda MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül (sağda) ile MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş (solda) da yer aldı.

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