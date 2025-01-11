MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Kayseri Yorumu: 'Kayseri Huzur Şehridir'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'ye Övgü

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor maçını statta izledikten sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, Kayseri'nin huzur, birlik ve beraberlik içerisinde bir şehir olduğunu belirtirken, bu özelliklerin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Kayserispor'a Destek Mesajı

Maç sonrası yaptığı açıklamada, Kayserispor'un başarıya ulaşacağına inandığını dile getiren Özdemir, "Çünkü arkasında gerçekten bütün bir şehrin duaları var, destekleri var" dedi. Özdemir, Kayserispor'un ligin 17. haftasında Galatasaray ile oynadığı maça da atıfta bulunarak, taraftarlar arasında yaşanan bazı sorunlara değindi.

Huzura Dikkat Çekti

Kayseri'deki bazı gelişmelerin huzuru bozma amacı taşıdığını belirten Özdemir, "Geride bıraktığımız son 1 yılda, özellikle 2024'te Kayseri'den başlayarak, Türkiye'nin huzurunu etkileyecek olaylar oldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne yönelik saldırılar gibi, Suriyeli misafirlere yönelik girişimler de bu huzuru bozma çabalarının bir parçasıdır" dedi. Özdemir, bu durumları kınayarak yargı camiasındaki bazı olumsuzluklara da dikkat çekti.

Kayserililerin Haklarını Savunma Vurgusu

Özdemir, "Bu şehrin milletvekilleriyiz ve her bir hemşehrimizi temsil etme sorumluluğumuz var. Şehrimizin huzurunu bozan olaylara müsaade edemeyiz ve bunun takipçisi olacağız" şeklinde konuşarak, hukuk nezdinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerinin altını çizdi.

Son olarak, 21 gencin gereksiz yere hedef alındığını ve bu durumun kendileri için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özdemir, Kayseri halkının haksızlığa uğramayacağına söz verdi.