MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Kayseri Yorumu: 'Kayseri Huzur Şehridir'

İsmail Özdemir, Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor maçının ardından Kayseri'nin huzurunu ve birlikteliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 18:52
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Kayseri Yorumu: 'Kayseri Huzur Şehridir'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'ye Övgü

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor maçını statta izledikten sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, Kayseri'nin huzur, birlik ve beraberlik içerisinde bir şehir olduğunu belirtirken, bu özelliklerin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Kayserispor'a Destek Mesajı

Maç sonrası yaptığı açıklamada, Kayserispor'un başarıya ulaşacağına inandığını dile getiren Özdemir, "Çünkü arkasında gerçekten bütün bir şehrin duaları var, destekleri var" dedi. Özdemir, Kayserispor'un ligin 17. haftasında Galatasaray ile oynadığı maça da atıfta bulunarak, taraftarlar arasında yaşanan bazı sorunlara değindi.

Huzura Dikkat Çekti

Kayseri'deki bazı gelişmelerin huzuru bozma amacı taşıdığını belirten Özdemir, "Geride bıraktığımız son 1 yılda, özellikle 2024'te Kayseri'den başlayarak, Türkiye'nin huzurunu etkileyecek olaylar oldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne yönelik saldırılar gibi, Suriyeli misafirlere yönelik girişimler de bu huzuru bozma çabalarının bir parçasıdır" dedi. Özdemir, bu durumları kınayarak yargı camiasındaki bazı olumsuzluklara da dikkat çekti.

Kayserililerin Haklarını Savunma Vurgusu

Özdemir, "Bu şehrin milletvekilleriyiz ve her bir hemşehrimizi temsil etme sorumluluğumuz var. Şehrimizin huzurunu bozan olaylara müsaade edemeyiz ve bunun takipçisi olacağız" şeklinde konuşarak, hukuk nezdinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerinin altını çizdi.

Son olarak, 21 gencin gereksiz yere hedef alındığını ve bu durumun kendileri için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özdemir, Kayseri halkının haksızlığa uğramayacağına söz verdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı
2
Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı
3
Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 95'i Çocuk 708 Sporcuyu Öldürdü
4
Adana'da Düğün Damarında Silah: Merminin Hedefi 9 Yaşındaki Çocuk Oldu
5
MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
6
Dublin'de Filistinli Doktor Ebu Safiyye'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
7
Düzce'de Paramotor Kazası: Pilot Yaralandı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı