MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki sorunların ardında yatan gerçekleri değerlendirdi. Özdemir, bu sorunların kökeninde İsrail ve Filistin meselesi olduğuna dikkat çekerek, son gelişmelerin bu çatışmaların fay hatlarının yeniden hareketlendiğini gösterdiğini belirtti.

Ukrayna ve Orta Doğu Çatışmaları

Özdemir, yaklaşık iki yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekerek, bu süreçte henüz bir ateşkesin tesis edilemediğini ifade etti. Ukrayna’nın, batılı ülkelerin kışkırtmasıyla toprağa göz diktiğini ve kitle imha silahları ile ilgili karamsar senaryoların gündemde olduğunu söyledi.

İsrail'in Saldırgan Tutumu

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'de başlattığı operasyonun, bu ülkelere etkisinin büyük olduğunu belirten Özdemir, Türk milleti ile Araplar arasında çıkarılmaya çalışılan bir nifakın İslam dinine zarar vereceğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, bu sorunlar karşısında bir arada durarak, huzur ve güvenliği sağlamak zorunda olduğunu dile getirdi.

Tarihsel Hesaplaşmalar ve Türk Milleti

İsmail Özdemir, tarihteki Siyonist hareketlere de değinerek, 1917 yılında İngiltere’nin yayınladığı Balfour Deklarasyonu ile birlikte bugünkü İsrail'in temellerinin atıldığını vurguladı. Bu bağlamda, Türk milletinin hedef alındığını ve İslam'ın gerçek sancaklarının Türk milletinin elinde olduğunu savundu.

Tehditlerin Farkında Olmalıyız

Özdemir, İsrail’in yanında konumlanan ülkelerin tarihsel olarak değişmediğini belirterek, ABD ve İngiltere’nin terör devletine sağladığı desteği eleştirdi. Bu tehditlerin altında yatan gerçeklere dikkat çekerek, Türk milletinin savunmasız kalmaması gerektiğini vurguladı. Özdemir, “Sizlere kimin ne vadettiği bizim umurumuzda değildir. Vatanımızda gözünüz varsa bu toprakların altını boşuna vadediyoruz,” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin Kayseri İl Başkanlığınca Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, İl Başkanlığı ile Kocasinan ve Melikgazi ilçe yönetim kurulları yeni üyelerinin tanıtım toplantısına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin Kayseri İl Başkanlığınca Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, İl Başkanlığı ile Kocasinan ve Melikgazi ilçe yönetim kurulları yeni üyelerinin tanıtım toplantısına katıldı.