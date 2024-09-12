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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan 12 Eylül Darbesi Üzerine Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 12 Eylül darbesinin 44. yılı vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:27
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan 12 Eylül Darbesi Üzerine Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Açıklamaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, darbenin Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu sürecin ülkücü hareket üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Darbenin Amacı ve Sonuçları

Yıldırım, konuşmasında 1980 darbesinin amacının Türkiye’nin bağımsızlığını zayıflatmak olduğunu ifade etti. "Darbenin hedefi Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçileri oldu. Zulüm ve işkence, bu kesimlerin bir daha ayaklanamaması için uygulandı," dedi.

Tankların Hedefi: MHP Genel Merkezi

Yıldırım, darbenin ilk saatlerinde MHP Genel Merkezi’nin hedef alındığını belirterek, "Diğer siyasi partilere tank gitmemiştir; ama MHP’nin etrafı çevrilmiştir. Alparslan Türkeş, uzun bir süre hapiste kalmış, parti mensupları ise toplanarak Mamak’a gönderilmiştir," ifadelerini kullandı.

Terör Örgütlerine Dikkat Çekti

Yıldırım, 12 Eylül döneminde PKK ve FETÖ’nün faaliyetlerine de dikkat çekerek, "PKK, ilk eylemini 1984’te gerçekleştirmiştir. FETÖ, 1986 yılında Kuleli Askeri Lisesi sınav sorularını çalarak örgütü güçlendirmiştir," şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli’nin Unutmadığı Şehitler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, hayatını kaybeden ülkücüleri unutmadığını vurgulayan Yıldırım, "Ülkücü Şehitler Anıtı ve Taş Medreseliler Hatıra Ormanı’ndan başka bu ülkede hiçbir siyasi anıt yoktur. Sayın Genel Başkanımız, şehitlerimize sahip çıkmıştır," dedi.

Yıldırım, konuşmasının ardından beraberindekilerle Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni gezdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım (sağ2), 12 Eylül 1980 darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

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