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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Biz Kaynaşmışız, Ayrışmayız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Üsküdar ve Kadıköy ziyaretlerinde birlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:02
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Biz Kaynaşmışız, Ayrışmayız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Üsküdar ve Kadıköy Ziyaretlerinde Birlik Vurgusu Yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar ve Kadıköy ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililere güçlü birlik mesajları verdi. Yönter, "Biz kaynaşmışız, ayrışmayız. Bir ve beraberiz, kardeşiz. Bin yıldır aynı millete ruh vermişiz, isim vermişiz. O isme de Türk milleti demişiz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar'daki Buluşma ve Gelecek Hedefler

Yönter, Üsküdar'da gerçekleştirilen toplantıda, ilçede mahalle mahalle dolaşacaklarını ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti. "Mutlaka anlaşacağız," diyen Yönter, MHP'nin mesajlarını ve Cumhur İttifakı hedeflerini aktarma vurgusunu yineledi.

İstanbul il teşkilatının sıkı bir birlik içinde çalıştığını ifade eden Yönter, "Biz İstanbul'da, dünyanın en büyük Türk kentinde siyasetimizin koyduğumuz hedeflere ulaşması için elimizden gelen çabayı göstermekle mükellefiz," dedi.

İstanbul'un Durumu ve CHP Eleştirisi

31 Mart seçimlerinde CHP'nin Üsküdar dahil birçok ilçede belediyeyi kazanmasını hatırlatan Yönter, "Peki Üsküdar'da bugüne kadar taş üstüne taş koyuldu mu?" diyerek eleştirilerini dile getirdi. Yönter, Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı hizmeti bir haysiyet borcu, bir şeref borcu addeder," dedi.

Terörle Mücadele ve Barış Mesajı

Suriye'deki duruma da dikkat çeken Yönter, YPG, PYD ve PKK'nın bölgeden temizleneceğini belirtti. "Bu iş ya bitecek ya bitecek. Terörle yaşamayacağız. Barış içinde geçecek bir yüzyılın kapıları aralandı," dedi.

Kadıköy'deki Büyüme ve Reform Vurgusu

Kadıköy ziyaretinde, MHP'nin burada yükselen bir grafik çizdiğini belirten Yönter, "Kadıköy, hiç kimsenin babasının çiftliği değil. Bu devran değişmeli," ifadelerini kullandı. Ayrıca, terörle mücadelede kararlı olduklarını dile getirerek, "Amacımız terörü kökünden kazımak," dedi.

Ekonomi ve Refah Üzerine Öneriler

Yönter, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini artırma hedeflerine vurgu yaparak, "Harcadığımız paraları terörle mücadele yerine refah için kullansak olmaz mı?" şeklinde konuştu. Bu çerçevede, hem terörle mücadele hem de ekonomik adaletin sağlanması için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar ve Kadıköy ilçe başkanlıklarını...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar ve Kadıköy ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililere seslendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar ve Kadıköy ilçe başkanlıklarını...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar ve Kadıköy ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililere seslendi.

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