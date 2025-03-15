MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Biz Terörsüz Bir Türkiye İstiyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Kağıthane'de kurulan Ramazan çadırını ziyaret eden Yönter, burada partililerle birlikte iftar yaptı.

Huzurlu Bir Türkiye Vurgusu

İftarın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yönter, "Biz huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Biz bir, beraber ve kardeşçe yaşayan bir ülke istiyoruz. Bunu hedefliyoruz ve bunu sağlayacağız. Biz terörsüz bir Türkiye istiyoruz" dedi.

Ramazan ayının anlamına da değinen Yönter, çadırın ay sonuna kadar açık olacağını belirterek, "Tok karın, dik baş, mutlu yarın istiyoruz. Hiç kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, herkesin mensubiyetinden gurur duyduğu bir toplum hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkeyi Zirveye Taşımak İçin İrade Vurgusu

Yönter, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin zirveye çıkmasını hedefliyoruz" diyerek, mevcut sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. "Birlik, beraberlik ve kardeşlikle bu sorunların üstesinden geleceğiz" diyen Yönter, terörsüz bir Türkiye için iradelerinin tam olduğunu ifade etti.

Terörle Mücadele ve Provokasyon Uyarısı

Yönter, terör örgütünün silah bırakması gerektiğini belirterek, "Terörün Türkiye’den tamamen silinmesi için hedef birliği ve güç birliği yapmış durumdayız. Provokasyon ihtimaline karşı dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Geleceği İçin Birlik Çağrısı

Yönter, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de huzurlu bir Türkiye hedefi konusunda duyarlı olmaya çağırarak, "Terörsüz Türkiye huzurlu bir Türkiye demektir. Biz bu hedefe sımsıkı bağlandık" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye hedefindeki iradelerini destekleyerek başlattıkları mücadelede kararlılık mesajı veren Yönter, milletin bu mücadeleye büyük destek verdiğini belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş esaslarına bağlı kalarak sonsuza kadar yaşayacaktır. Bunun güvencesi milliyetçi ülkücü hareket ve Cumhur İttifakı'dır" diyen Yönter, herkesi milli mücadele ruhuna katılmaya davet etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (solda), partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Kağıthane'de kurulan Ramazan çadırını ziyaret ederek, partililerle birlikte iftar yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (solda), partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Kağıthane'de kurulan Ramazan çadırını ziyaret ederek, partililerle birlikte iftar yaptı.