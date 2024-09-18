MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan Gaziler Günü Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Yurdakul, şehit aileleri ve gazileri anarak, vatan uğruna hayatlarını kaybeden kahramanlara rahmet diledi.

Türk Siyasetinde Hakkaniyetli Yaklaşımlar Önemli

Yurdakul, şehit yakınlarına ve gazilere yönelik "senede bir maaş ikramiye" gibi popülist açıklamaların Türk siyasetine yakışmadığını belirtti. Bu tür yaklaşımlar yerine, enflasyon oranında artış sağlayan ve refah payı içeren bir maaş düzenlemesi talep etti.

Gazilere En İyi Sağlık Hizmeti Sağlanmalı

Açıklamasında, gaziler ve şehit yakınları için kamu sağlık kurumları ile özel sektör sağlık kuruluşlarının en iyi hizmeti sunması gerektiğini vurgulayan Yurdakul, “Tetkik ve tedavi süreçlerinde doğan fark ödemesi kavramını şehit yakınları ve gazilerimiz için mevzuattan çıkarmak en doğru yol olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kurumsal Yapı Önerisi

Yurdakul, gazilere yönelik işlemlerin hızlandırılması için kurumsal bir mekanizmanın gerekli olduğunu ifade ederken, “Bu konuda hızlı hareket edebilecek bir yapıya ihtiyacımız var” dedi. Kamuoyunu aydınlatmak ve gazilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla müstakil bir kurum oluşturulmasını önerdi.

Yurdakul, Türk milletinin her zaman gazilerinin yanında olacağını ve bu konuda üzerine düşeni yapmak için hazır beklediğini sözlerine ekledi.