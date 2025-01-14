MHP Genel Başkanı Bahçeli: 12 Ada Türk Milletinden Gasbedilmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 12 adanın gasbedildiğini ve Türk milletinin haklarının çiğnendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:02
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 12 Ada Türk Milletinden Gasbedilmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 12 Ada Türk Milletinden Gasbedilmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik yapılan saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "12 Ada gasbedilmiş, Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 adasız yaşasa bile 12 adanın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir." dedi.

Bahçeli'nin bu sözleri, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca, bu açıklamalar, milli konuda hassasiyet gösteren Türk halkı için de önemli bir mesaj taşıyor.

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