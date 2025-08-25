MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'ta buluşma gerçekleştirdi

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü programları kapsamında düzenlendi.

Bahçeli, Ahlat'a gelişinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etmesinin ardından beraberindekilerle Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin bahçesine geçti.

Van Gölü sahilindeki bahçede bir araya gelen Bahçeli, vatandaşlarla ve partililerle sohbet etti, toplu fotoğraf çekimlerine katıldı ve katılımcılarla hatıra anları paylaştı.

Bahçeli ve beraberindekiler, gerçekleştirdikleri buluşmanın ardından alandan ayrıldı.

