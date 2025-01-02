MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Buluştu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında yaklaşık 40 dakika sürdü.

Toplantıya; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştirildiği öğrenilirken, görüşme sonrası Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (önde solda) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (önde sağda) ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk (önde ortada) katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (önde solda) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (önde sağda) ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk (önde ortada) katıldı.