DOLAR
35,3 0,17%
EURO
36,51 0,35%
ALTIN
2.995,8 -0,39%
BITCOIN
3.416.057,61 -2,03%

MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmede önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:08
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Buluştu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında yaklaşık 40 dakika sürdü.

Toplantıya; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştirildiği öğrenilirken, görüşme sonrası Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (önde solda) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (önde sağda) ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk (önde ortada) katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (önde solda) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (önde sağda) ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk (önde ortada) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Kripto Parayla Dolandırıcılık İddiası: 6 Kişi Suç Duyurusunda Bulundu
2
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den İmralı Ziyareti Açıklaması: Sürecin Meclis Odaklı Olması Gerekiyor
4
Anıtkabir 2024'te 6.5 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
5
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
6
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Buluştu
7
Çanakkale'de Petrol Tankerine 39 Milyon Lira Ceza

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu