MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İBB Başkanı Açıklaması

Bahçeli, İBB Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabırla karşılamak gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:01
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İBB Başkanı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı hakkında gerçekleştirilen adli tasarrufla ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, bu durumun sabır ve sağduyu ile karşılanması gerektiğini vurguladı.

Hukukun Üstünlüğüne Saygı

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalı" diyerek hukukun üstünlüğüne olan inancını yineledi.

Bu açıklama, siyasi gündemde önemli bir yer tutarken, partisini de alınacak kararlara hazırlıklı olmaya teşvik ediyor.

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