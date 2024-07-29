MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e Sert Tepki

MHP Lideri Bahçeli’den İsrail Yönetimine Sert Tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimi ile ilgili eleştirilerde bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıları kınadı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını nefretle lanetleyerek, "Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması, suçluluk psikolojisinin tezahürüdür" dedi.

İsrail yönetiminin 40 bine yakın masumu katlettigini belirten Bahçeli, "Hesap vereceği günler uzak değil. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir" ifadelerini kullandı. Türk milletinin İsrail'e karşı kenetlendiğini vurguladı.

Türk Düşmanları Kaybedecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın sorumluluklarını unutmaması gerektiğini söyleyen Bahçeli, ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun alkışlanmasını gerçek manada soykırım ile ilişkilendirdi.

Bahçeli, "Mavi Vatan'a 'masal' diyenlerin yolu batış; direnenlerin istikameti ise Türk yüzyılıdır. Türk düşmanları kaybedecek, zafer inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır" diyerek mesajını netleştirdi.