MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Miraç Kandili Kutlaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Miraç Kandili Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni coşkuyla kutladı. MHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin Miraç Kandili için özel olarak kaleme aldığı mesajına yer verildi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bahçeli, mesajında manevi mucizenin tecelli ettiği bu kutlu gecenin birlik ve beraberliğin, huzur ve esenliğin, barış ve kardeşliğin yükselişine vesile olmasını diledi. Bu özel günün önemi üzerine şöyle ifade etti:

"Miraç'ın muazzam mirasını hakkıyla özümseme ve önümüzü aydınlatması temennisiyle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum."