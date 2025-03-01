MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bahçeli, terörsüz bir Türkiye için yeni yüzyılda önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:04
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son açıklamada Türkiye'nin yeni yüzyılında terörün tamamen ortadan kaldırılması için atılan adımlara dikkat çekti. Bahçeli, "Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükunetin gün doğumuna ramak kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Yeni Dönem

Bahçeli, ülkenin geleceği için terörle mücadeleye devam edileceğini vurgulayarak, terörizmin etkisiz hâle getirilmesi ile birlikte milli barışın sağlanacağına inandığını sözlerine ekledi. Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı buldu ve birçok kesim tarafından olumlu karşılandı.

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