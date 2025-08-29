DOLAR
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Uyarı: 103 Yıl Önceki Akıbet Tekrar Edilecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, vatanımıza göz dikenlerin 103 yıl önce olduğu gibi milletin çelikten iradesiyle karşılaşacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:53
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Uyarı: 103 Yıl Önceki Akıbet Tekrar Edilecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Uyarı: 103 Yıl Önceki Akıbet Tekrar Edilecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızda gözü olanlar, üzerimizde hesap yapan kanlı emeller milletimizin çelikten iradesine 103 yıl önce nasıl çarpmışsa, akıbet gene aynı olacaktır"

Bahçeli'nin sözleri, milletin çelikten iradesi vurgusunu öne çıkarıyor. Mesaj, geçmişte benzer girişimlerin sonuçlandığına dikkat çekerek kararlı duruşun önemini işaret ediyor.

Bahçeli, milletin tarihsel direncine vurgu yaparak birlik ve beraberlik çağrısı niteliğinde bir söylem ortaya koydu.

