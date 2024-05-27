MHP Genel Başkanı Bahçeli muhalif basını hedef gösterdi: “Mahkemede dinlenmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde, Kızılcahamam’da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada bazı açıklamalarda bulunan Bahçeli, muhalif basını hedef alarak “Halk Televizyonu, Sözcü, Now başta olmak üzere hakkımızda haksız ithamlarda bulunanların mahkemede dinlenmesini istiyoruz. Bu konuyla ilgili müracaatlarımızı yapacağımızı söylemek isterim. Hepsinin üstesinden geleceğiz. MHP’ye düşman olanları hayretle izlemekteyiz. Ülkücü düşmanlarının kirli oyunlarını bozacağız” dedi.

Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak istiyorlar

Bahçeli konuşmasının devamında “Bazı kimseler, Cumhur İttifakı’nı zayıflatmak amacıyla üzerimize geliyor. Yumuşak karnımızı yoklayan dış bağlantılı ajanları paramparça etmek nimet borcumuzdur. Hain saldırılara cesur bir şekilde direnmekteyiz. Ülkücü olmak zor, kalmak daha da zor. Böyle bir dönemde kirli oyunları bozacağız. Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla hesaplaşmaya hazırız.” söylemlerine de yer verdi.