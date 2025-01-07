MHP Genel Başkanı Bahçeli: Osmaniye'nin Kurtuluşunun 103. Yılını Kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle duygusal bir mesaj yayınladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniye adeta açık hava şehitliği gibidir. Milletine ve devletine sonsuz hürmet ve sevgiyle bağlı olan Osmaniyeli hemşerilerim hiçbir zaman ihanete ve işgale göz yummamış, ayrışmaya ve çözülmeye müsaade etmemiştir," ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mesajında Türk milletinin en çetin mücadelelerin içinden iman, irade ve bileğinin gücüyle çıktığını hatırlatarak, bağımsızlığının ve tarihi varlığının bedelinin şehit kanları ile ödendiğini belirtti. Müstevlilerin hedef ve hesaplarının vatan topraklarında kahramanca imha edildiğini vurguladı.

Bahçeli, ayrıca, "Düşman unsurları ve onların kanlı planlarına refakat eden çeteler çok şükür Çukurova'da hüsrana uğratılmıştır. Cebel-i Bereket esarete ve erimeye sonuna kadar direnmiş ve reddetmiştir. Amanos Dağları'nın Düldül Dağı'ndan Belen Boğazı'na kadar olan Gavur Dağı, gavur kuşatmasını kırıp atmıştır," şeklinde devam etti.

Günün anlamına vurgu yapan Bahçeli, tam 103 yıl önce Osmaniye'nin düşmanın tasallutundan kurtulduğunu, hak ettiği huzur, güven ve esenlik dolu günlere ulaştığını ifade etti. Bahçeli, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele'ye varını yoğunu koyan fedakar ve cesaret timsali kutlu ecdadımıza, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz etti. "Muhterem hemşerilerimi muhabbetle selamlıyorum. 103'üncü kurtuluş yılımız hayırlı olsun," diyerek mesajını sonlandırdı.