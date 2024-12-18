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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye Heyetini Ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul ederek bölgesel konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:10
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye Heyetini Ağırladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye Heyetini Ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Suriye'den gelen bir heyeti kabul etti. Heyet, önemli konularda bilgi alışverişinde bulunmak üzere Bahçeli ile bir araya geldi.

Partinin sosyal medya hesaplarından duyurulan bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Bahçeli’yi ikinci kez ziyaret ederek bölgeyle ilgili güncel bilgileri paylaştılar.

Bu önemli görüşmede, heyet üyeleri Bahçeli’den bölgeye dair dua ve destek talep ederek, milli dayanışmanın önemine vurgu yaptılar.

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