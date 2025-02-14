MHP Genel Başkanı Bahçeli Taburcu Olmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından taburcu edilerek Ankara'ya döndü.

Parti tarafından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezine planlı tetkik, tahlil ve check-up için giriş yaptığı belirtildi. Tetkikler sonucunda, daha önce yapılan bir operasyon sonrası kalp kapakçığında yaşanan sorun tespit edilerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonuna alındığı ifade edildi.

Açıklamada, hastane yatışından tedavi sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte başta Anadolu Sağlık Merkezi sahibi Tuncay Özilhan ve değerli sağlık çalışanlarına teşekkürler sunuldu. 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci sona ermiş ve taburcu edilmiştir.

Bundan sonraki tedavi sürecinin, nekahat dönemi olarak doktorların tayin edeceği süre zarfında devam edeceği ve Yüce Allah'ın izniyle Bahçeli'nin mesaisine başlayacağı bilgisi verildi.