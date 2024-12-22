MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terör Örgütü İçin Son Dönem

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sert Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütleri ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, "Terör örgütü için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur." şeklinde konuştu.

Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Bahçeli, Türkiye'nin barış, huzur ve kardeşlik ortamına kavuşmasının önünü açacaklarının altını çizerek, "Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak; terör ve bölücülük kaybedecektir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, MHP'nin kararlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, toplumda da büyük bir heyecan yarattı.