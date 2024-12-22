DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.419.197,97 0,22%

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terör Örgütü İçin Son Dönem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütlerinin sona yaklaştığını belirtti ve barış ile kardeşliğin kazanacağına inandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:46
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terör Örgütü İçin Son Dönem

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sert Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütleri ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, "Terör örgütü için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur." şeklinde konuştu.

Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Bahçeli, Türkiye'nin barış, huzur ve kardeşlik ortamına kavuşmasının önünü açacaklarının altını çizerek, "Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak; terör ve bölücülük kaybedecektir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, MHP'nin kararlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, toplumda da büyük bir heyecan yarattı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: Başkan Aras ve Milletvekili Özcan İncelemelerde Bulundu
3
Afrika Kültür Günü, Başkent Ankara'da Renklerle Kutlandı
4
İstanbul Barosu'na Soruşturma: PKK Üyeleri Övülüyor İddiası
5
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi
6
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 45,259'a Yükseldi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı