MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Danıştay'ın verdiği kararlar devlet onuruna zarar veriyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, siyasetçilerden de açıklamalar geldi. Bazı siyasetçiler, madende siyanür sızıntısı olduğunu iddia ederken, bazıları ise bu iddiaları yalanladı. Madende yaşanan acı olayın siyasi rant malzemesi yapılmaması gerektiğini belirten siyasetçiler, işçilerin sağ salim kurtarılmasını umut ettiklerini söylediler. Bu konu üzerine açıklamalarda bulunan siyasi liderlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli açıklamasında,

"Acılarımız üzerinden siyasi rant yapmak vicdansızlıktır. İşçilerimizin hayata döndürülmesi yegane dilek ve beklentimizdir. Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Ağzıyla değil de karnıyla konuşanların şımarıklıkları tahammül sınırlarını aşmıştır. Dedikodu üretmenin, kaygıları diri tutmanın tutarlı bir yanı var mıdır? İliç'de tehlikeli sızıntı şu ana kadar tespit edilmemiştir. Madende yaşanan felaketin derin izlerini beraber sileceğiz." dedi.

Bahçeli açıklamalarında CHP ve DEM Parti'ye yönelik söylemleri ile devam etti. Bahçeli'nin konuşmasında dikkat çeken satır başları ise şu şekilde:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet partilerini sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, DEM ve CHP'nin birbirine karıştığını, Özgür Gündem'in şifrelerinin DEM'e geçtiğini, muhalefetin iktidarı düşürmek için vatanı feda etmeye hazır olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin zekasıyla başarıya ulaşacağını, CHP'nin ise yerel yönetimlerde yedek kulübesine oturması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, ayrıca PKK ve FETÖ ile bağlantılı olanların ülkeye ve millete en büyük kötülüğü yaptığını vurguladı.

"DEM ile CHP iç içe geçmiş, birini diğerinden ayırt etmek zorlaşmıştır. Özgür Bey'in şifreleri DEM'in eline geçmiştir. Ya muhalefet değişecek ya da millet muhalefetin defterini dürecektir. Bizdeki muhalefet iktidarı düşürmek şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır. İktidara değil de ülkesine muhalefet edenler siyasetin konusu olmaktan çok emperyalizmin konu mankenleridir. Onlar umudunu yapay zekaya bağlayadursunlar, Cumhur İttifakı Türk milletinin muazzam zekasıyla daha çok işleri başaracak. Bölücü terör örgütü PKK ile demlenerek bağ kurmak, FETÖ ile taşeronlar eliyle bağlantıya geçmek ülkemize ve milletimize yapılabilecek en vahim kötülüktür. CHP’nin yerel yönetimlerde yedek kulübesine çekilmesi, ıslah ve terbiye edilmesi milli bir görevdir."

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI DEVLETİN ONUSUNA ZARAR VERİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek mahkemelerin verdiği bazı kararları eleştirdi. Bahçeli, bu kararların devlet onuruna ve milli güvenliğe zarar verdiğini söyledi. Bahçeli, ayrıca fiyat anarşistleri ve FETÖ'cülerin hukuki yaptırımlara tabi tutulması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, sosyal ve ekonomik istikrarın hukuka bağlı olduğunu belirtti. Bahçeli'nin açıklamasında dikkat çeken detaylar şu şekilde:

"Anayasa Mahkemesi ile Danıştay'ın verdiği bazı kararların doğrudan devlet onuruna, milli varlık ve güvenliğimizin ruhuna zarar verdiği açıktır. Sosyal, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesi hukuktur. Milletimizin sinir uçlarını tahriş eden FETÖ'cülerle, PKK'lılarla alan açan sözü geçen yüksek mahkemelerin sıra fiyat istikrarını hedef alan fiyat anarşistleriyle ilgili önleyici kararlar almaya geldiğinde üç maymunu oynaması işgüzarlık ve iki yüzlülüktür. Ekonomik büyümenin dizginlenmesi, istihdamın geriletilmesi, cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların, azgın fiyat anarşistlerinin ve bunların arkasındaki FETÖ'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl tesis edilecektir?"

FETÖ ÜYELERİNİ AKLAMAK VATANA İHANETTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay 5. Dairesinin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcının mesleğe dönmesine karar vermesini sert bir şekilde eleştirdi. Bahçeli, bu kararın hukuki bir dayanağı olmadığını, FETÖ'cülerin göreve iadesinin vatan, millet ve adalet düşmanlığı olduğunu söyledi. Bahçeli, Danıştay 5. Dairesinin FETÖ'ye hizmet ettiğini, HSK'nın ise bu karara itiraz ettiğini belirtti.

"Türk hukuk sistemi zehirlenmiş, haksızlık ve hukuksuzluk habis bir ur gibi yayılmıştır. Danıştay 5. Dairenin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğine iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır. Hukuki bir temeli yoktur. Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında ankesörlü hatlarla haberleşen, mahrem imamlarla irtibatı olan, bylock yazışmalarında adı geçen, terör örgütlerine bağış yapan, hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan isimlerin olması nasıl izah edilebilecektir? Danıştaş 5. Daire nereye hizmet etmektedir? Bu karar alınırken 5. Daire üyeleri makbule mi yiyorlar, haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlar? FETÖ'cüleri aklamak vatana millete ve adalete ihanet değil midir? FETÖ'cüleri görevi iade etmek cinayet değil midir? FETÖ'ye merhamet, şehitlerimize hakaret değil midir? Danıştay 5. Dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. Allah'tan Hakimler ve Savcılar Kurulu devreye girmiş ve mesleğe iadesi yapılan 387 kişi hakkında yeni bir inceleme başlatmış, aynı zamanda Danıştay İdari Davaları Genel Kurulu'nda gerekli itirazlar yapılmıştır."