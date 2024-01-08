MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Murat Kurum'a tebrik telefonu

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kutlama telefonu aldı. Bahçeli, Kurum'a adaylığı dolayısıyla başarılar diledi ve 'hayırlı olsun' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Murat Kurum'a tebrik telefonu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday ilan edilen Murat Kurum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Kurum'u tebrik ederek, 'hayırlı olsun' dedi. Kurum da Bahçeli'ye minnettarlığını dile getirerek, İstanbul için hizmet edeceğini söyledi.

Kurum, Bahçeli'den gelen tebrik telefonuna teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Allah razı olsun. Hürmetlerimi sunuyorum. Bizzat gelip, ziyaret edeceğiz kabul ederseniz. Çok teşekkür ediyorum. Burada il başkanlığındayız. Bütün il başkanlığımızın, milletvekillerimizin selam, saygı ve hürmetleri var.'

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