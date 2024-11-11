MHP Genel Merkezi'nde 'Biz Kardeşiz Ağaçları' Dikti

MHP Genel Merkezi'nde Fidan Dikimi

MHP Genel Merkezi önüne, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla göknar, sedir ve mavi ladin fidanları dikildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fidanların adının 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olduğunu belirtti.

Bahçeli'den Açıklamalar

Fidan dikimi sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın tüm şubelerini çınar fidanı dikmeleri konusunda görevlendirdiğini söyledi. Ayrıca, MHP Genel Merkezi olarak çam fidanı dikmeyi planladıklarını ifade etti.

Bahçeli, çam ağacının göknar, sedir ve ladinden oluştuğunu belirterek, “Kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür” dedi. Ayrıca, toplumu oluşturan her unsurdaki insanın kardeş olduğunu vurguladı.

Devlet Yapısı ve Fidanların Anlamı

Bahçeli, dikilen fidanların yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini dile getirerek, “Göknar Cumhurbaşkanlığı sistemi; yasamayı mavi ladin, bağımsız yargıyı ise sedir olarak nitelendirebilirsiniz” dedi.

MHP'den Resmi Açıklama

MHP'den yapılan bir diğer açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatıyla fidanların dikildiği belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı temsil ettiği vurgulandı.

Fidanların üçgen bir hat üzerinde eşit uzaklıkta dikildiği kaydedilirken, bunun eşit hak ve hürriyete sahip milletin huzur içinde yaşamasını temsil ettiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.