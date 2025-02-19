MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bahçeli'nin Sağlık Durumunu Açıkladı

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve istirahat ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:36
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bahçeli'nin Sağlık Durumunu Açıkladı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükataman, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Büyükataman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin sağlık durumu üzerine sosyal medyada dolaşan spekülasyonları eleştirdi. "Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir" dedi.

Büyükataman, şu bilgileri paylaştı: "Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah'a şükürler olsun ki Sayın Genel Başkan'ımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." Bu açıklamalarla birlikte, Büyükataman, Türkiye ve MHP düşmanlarının olumsuz niyetlerini açıkça ifade etti; "Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasında saklanıp kafa karıştırmaya çalışan kişiler, gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır" şeklinde konuştu.

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