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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, CHP'nin bölücü söylemlerine yanıt vererek, Cumhuriyet'e sahip çıkacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:39
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Sert Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Halk TV ve CHP'nin Cumhuriyet'i hedef alan söylemlerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir," ifadesini kullandı.

CHP’nin Ayrıştırıcı Söylemleri Eleştirildi

Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'nda dile getirdiği "eşit vatandaşlık" söyleminin, bölücü terörün diline sarılarak ayrışmaya hizmet ettiğini savundu.

Özel’in Alevi-Sünni vatandaşlar arasındaki bölünmeyi kışkırtma çabalarına da dikkat çeken Büyükataman, Özel'in Cumhuriyet'in kurucu partisinin çizgisinden saptığını ifade etti.

Devlet Bahçeli'den Net Mesajlar

Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine atıfta bulunarak, CHP'nin Cumhuriyeti kuran partiyle artık bir ilişkisi kalmadığını vurguladı. Bahçeli'nin, "Cumhuriyet'i değiştirmeyi nasıl başaracaksın?" sorusunun ardından Özel'in çark ettiğini belirtti.

Tehdit İddialarına Cevap

Özel'in Bahçeli’nin Halk TV'yi tehdit ettiğini ifade etmesine yanıt veren Büyükataman, MHP'nin kimseyi tehdit etmediğini vurguladı. "Meslek onuruna sahip çıkan basın mensuplarının yanındayız," diyen Büyükataman, yalan haber yapanlara karşı duruşlarının net olduğunu ekledi.

Büyükataman son olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yalanlara ve Cumhuriyet'i hedef alan söylemlere geçit vermeyeceğini bir kez daha tekrarladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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