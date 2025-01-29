MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Özgür Özel'e Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP'ye yönelik 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi üzerinden yaptığı eleştiriler hakkında sert bir yanıt verdi. Büyükataman, "Özgür Özel ve ekibine şunu hatırlatmak gerekir, sizin arkasından hançerlediğiniz bir önceki CHP Genel Başkanı, darbe teşebbüsünü saklandığı evde televizyondan izlerken, Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki makamından sabaha kadar ayrılmamıştır" dedi.

Özgür Özel'in İddiaları ve MHP'nin Duruşu

Büyükataman, Özel'in dün CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki çıkışının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Özgür Özel’in partisinin içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesinin ortasında kontrolden çıktığını ve hezeyan içinde olduğunu belirtti. "CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki duruşu lekesiz ve tartışmasızdır" diyen Büyükataman, Bahçeli'nin o gece yaptığı açıklamanın önemine dikkat çekerek, "Herkes bilmelidir ki, demokrasiden taviz istikbal ve istiklalden kopuş demektir. Milliyetçi Hareket Partisi, her türlü demokrasi dışı arayışa karşıdır" ifadelerini kullandı.

İkircikli Tavır ve Çarpıtmalar

Büyükataman, Özgür Özel'in darbe ile ilgili samimi bir duruş sergilemediğini ve MHP’ye yönelik leke sürme çabalarının boşa gideceğini söyledi. "CHP'li bir belediye başkanının darbeyi çağrıştıran sözlerine sessiz kalan Özgür Özel'in tutumu, partinin ikiyüzlülüğünü açıkça ortaya koymaktadır" diye ekledi.

FETÖ İle İlişkiler ve CHP'nin Geçmişi

Büyükataman, Özgür Özel’in ve CHP’nin, Manisa'da FETÖ üyelerine yönelik bir operasyondan sonra gözaltına alınanları ziyareti gibi durumların sicillerinin kabarık olduğunu vurguladı. "Kendinden bir önceki CHP Genel Başkanı, 'KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğiz' diyerek FETÖ’cü teröristlere can suyu olma çabası da hafızalarda tazedir. CHP'nin duruş bozukluğu gayet net bir şekilde ortada" dedi.

15 Temmuz'un Anlamı

Daha sonra, Büyükataman, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ve devletinin darbe karşısında kahramanca verdiği mücadeleyi destekleyen tek liderin Devlet Bahçeli olduğunu belirterek, "Özgür Efendi’nin ve kurumsal hafızasını yitirip, kurucu değerlerinden kopan CHP'nin siyasi ömrü ne yazık ki yabancı başkentlerin eteğinde Türk milletine karşı pozisyon alarak geçmektedir" değerlendirmesinde bulundu.