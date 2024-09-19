MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan Manisa FK'ye Destek Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK'yi tesislerinde ziyaret etti. Bu ziyarette, kulüp başkanı Yasemin Buket Aktan ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Akçay, ekip tarafından gönül bağına dair anlamlı bir hediye aldı ve “Biz Manisayız” yazılı Manisa FK formasını kabul etti.

Akçay'dan Belediyeye Eleştiri

Açıklamalarda bulunan Akçay, özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin tesis çevresindeki kazı çalışmalarına dikkat çekerek, “Gördüğümüz manzara üzücü. Manisa'nın kazanımlarına sahip çıkmak şart. Bu tür davranışlar Manisa'ya zarar veriyor.” şeklinde konuştu. Akçay, Manisa Futbol Kulübü’ne yönelik haksız muameleler olduğuna vurgu yaptı ve “Belediye yönetiminin bu yanlış tutumdan vazgeçmesi gerekiyor.” dedi.

Manisa'nın Futbol Geçmişi ve Geleceği

Akçay, daha önce Manisa FK'nın farklı yaş kategorilerinde 30’a yakın milli futbolcu yetiştirdiğini belirterek, “Manisa Futbol Kulübü’nün hukuki mücadelesinde yanındayız.” dedi. Ayrıca, “Bu durumu CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de buradan şikayet ediyorum.” ifadelerini kullanarak, Manisa'nın tüm takımları için sahip çıkma çağrısı yaptı.

Yönetim ve Yerel Destek

Kulüp başkanı Yasemin Buket Aktan, ziyaret ve destekleri için Akçay'a teşekkür ederken, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu da ziyarete eşlik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay (sağda) Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi tesislerinde ziyaret etti. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde kulüp başkanı Yasemin Buket Aktan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akçay'a 45 numaralı ve üzerinde adının yazılı olduğu siyah-beyazlı ekibin "Biz Manisayız" forması hediye edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay (sağda) Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi tesislerinde ziyaret etti. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde kulüp başkanı Yasemin Buket Aktan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akçay'a 45 numaralı ve üzerinde adının yazılı olduğu siyah-beyazlı ekibin "Biz Manisayız" forması hediye edildi.