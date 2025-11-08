MHP kapı kapı: Terörsüz Türkiye ve Komşum Nasılsın ziyaretleri

MHP, Terörsüz Türkiye ve Komşum nasılsın, derdin derdimizdir kampanyasıyla Bursa Yunuseli Mahallesi'nde Bulut ailesini ziyaret etti; yaklaşık 1.500 program yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:02
Bursa Yunuseli Mahallesi'nde Bulut ailesine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Genel Başkan Devlet Bahçeli talimatıyla başlatılan saha çalışmaları kapsamında Yunuseli Mahallesi'nde Bulut ailesini evinde ziyaret etti.

Program, MHP'nin Terörsüz Türkiye hedefi ile Komşum nasılsın, derdin derdimizdir temalarını esas alan saha çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi. Büyükataman, mahalle sakinleriyle sohbet ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

İsmet Büyükataman ziyaret sırasında şunları ifade etti: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli talimatları doğrultusunda genel merkez olarak hazırlamış olduğumuz yeni bir etkinliğimiz çerçevesinde bugün buradayız. Sayın Genel Başkanımız, ‘Komşum nasılsın, derdin derdimizdir’ temasıyla komşularımızı ziyaret edin talimatını verdi. Onlarla bugüne kadar olduğu gibi yeniden, yine bir araya gelerek sıkıntılarını, tavsiyelerini, varsa şikayetlerini bizzat kendilerinden dinlemek maksadıyla arkadaşlarımızla birlikte şu an ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu programlar yaklaşık iki haftadır Türkiye’nin hemen hemen her yerinde icra ediliyor.”

Büyükataman, çalışmaların özellikle sürece ilişkin oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı. Bütün il, ilçe ve belde teşkilatlarımızın bu çalışmalarda yer aldığını belirten Büyükataman, bugüne kadar yaklaşık bin 500 program yapıldığını aktardı.

Programlar hakkında bilgi veren Büyükataman, “Her hafta ve hafta boyu 300-400 eve misafir olup hem gündemle ilgili konuları değerlendiriyoruz hem de özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Komşularımızın bizzat bizim ağzımızdan dinlemesi maksadıyla bu ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaretlerde sürece dair, özellikle sosyal medyada maksatlı biçimde yürütülen algı operasyonlarının neden olduğu bilgi kirliliğini gidermeye gayret gösteriyoruz. Bugün olduğu gibi sıcak bir şekilde karşılandık. Vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi’ni her zaman olduğu gibi yalnız bırakmıyorlar.” dedi.

Büyükataman, programların devam edeceğini ve MHP teşkilatlarının vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya, sorun ve önerileri dinlemeye devam edeceğini söyledi.

