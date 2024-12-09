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MHP'li Akçay'dan TBMM'de 2025 Bütçesi ve Suriye Açıklamaları

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de 2025 yılı bütçesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:54
MHP'li Akçay'dan TBMM'de 2025 Bütçesi ve Suriye Açıklamaları

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Bütçesi Görüşüldü

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu. Akçay, Suriye'de yuvalanan bölücü terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Suriye'de anayasal düzen, huzur ve güvenlik sağlanmadan Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri meşrudur, hukukidir, gereklidir," dedi.

Ekonomik Huzur ve İstikrar Vurgusu

Akçay, Türkiye'nin 2022 yılında 19'uncu sırada olduğu küresel ekonomiler arasında, 2023'te 17'nci sıraya yükseldiğini belirterek, 2025 yılında bütçenin "İstikrar, icraat ve kalkınma" temasıyla oluşturulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. "Hayat pahalılığı kaderimiz olmayacak," dedi.

Suriye'deki Terörle Mücadele

Akçay, herkesin terörle mücadelede bir araya gelmesi gerektiğini ve "PKK uzantısının Suriye'de meşru bir aktör olarak görülemeyeceğini" belirtti. Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirirken, Suriye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye'nin güvenliği ile yakından ilişkili olduğunu vurguladı.

Emperyalizmin Tehditleri ve Ülke Güvenliği

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Kılıç, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada, emperyalizmin oluşturduğu tehlikelere dikkat çekerek, "Dört bir tarafımızda devam eden çatışmalara karşın, iç cephemizi genişletmemiz ülkemizin hayrına olacaktır," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Akçay ve Kılıç, Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir aktör olma hedefinin arkasında durarak, Suriye'deki geçiş süreci ve barış için gerekli adımların atılacağını ifade ettiler. Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölgesinde güç olmasının yanı sıra küresel bir güç konumuna gelmiştir," dedi.

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