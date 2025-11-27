MHP’li Baki Ersoy: Kadın cinayetleri son bulmalı

Ebru K. vakası ve TBMM çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Ersoy açıklamasında, "Bir kadın cinayeti daha. Melikgazi ilçemiz Mimarsinan Demokrasi Mahallesi’nde Ebru K. hunharca katledildi. Bir annenin, bir evladın, bir kadının daha hayatı elinden alındı." ifadelerine yer verdi.

Ersoy, kadına yönelik şiddeti "artık toplumsal vicdanımızda kapanmaz yaralar açan bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, "Bu vahşetin her biri, kadınlarımızın yaşam hakkına yönelik sistematik bir saldırıdır." dedi.

Milletvekili Ersoy, daha önce TBMM’de kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi sunduklarını; "cezaların caydırıcılığının artırılması, koruyucu-önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi ve risk değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi" için gerekli düzenlemeleri talep ettiklerini hatırlattı.

"Kadınlarımızın yaşam hakkını korumak devletin, toplumun ve hepimizin namus borcudur." Ersoy, "Ebru K.'ya Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bu vahşetin son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

