MHP’li Baki Ersoy: Kadın cinayetleri son bulmalı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi'de Ebru K.'nın katledilmesini kınadı, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal ve koruyucu önlemler istedi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 19:07
MHP’li Baki Ersoy: Kadın cinayetleri son bulmalı

MHP’li Baki Ersoy: Kadın cinayetleri son bulmalı

Ebru K. vakası ve TBMM çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Ersoy açıklamasında, "Bir kadın cinayeti daha. Melikgazi ilçemiz Mimarsinan Demokrasi Mahallesi’nde Ebru K. hunharca katledildi. Bir annenin, bir evladın, bir kadının daha hayatı elinden alındı." ifadelerine yer verdi.

Ersoy, kadına yönelik şiddeti "artık toplumsal vicdanımızda kapanmaz yaralar açan bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, "Bu vahşetin her biri, kadınlarımızın yaşam hakkına yönelik sistematik bir saldırıdır." dedi.

Milletvekili Ersoy, daha önce TBMM’de kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi sunduklarını; "cezaların caydırıcılığının artırılması, koruyucu-önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi ve risk değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi" için gerekli düzenlemeleri talep ettiklerini hatırlattı.

"Kadınlarımızın yaşam hakkını korumak devletin, toplumun ve hepimizin namus borcudur." Ersoy, "Ebru K.'ya Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bu vahşetin son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, KADIN CİNAYETLERİNİN SON BULMASI...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, KADIN CİNAYETLERİNİN SON BULMASI İÇİN MÜCADELERİNİ SÜRDÜRECEKLERİNİ SÖYLEYEREK, "KADINLARIMIZIN YAŞAM HAKKINI KORUMAK DEVLETİN, TOPLUMUN VE HEPİMİZİN NAMUS BORCUDUR" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi — Atatürk Havalimanı'nda Vali Davut Gül Karşıladı
2
Şanlıurfa’da 1 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi
3
Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında
4
Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu
5
Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı
6
Samsun Şehir Hastanesi'nden MHRS randevu uyarısı
7
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?