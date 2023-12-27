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MHP'li Belediye Başkanından acı haber: Hayatını kaybetti

MHP'li Belediye Başkanından acı haber: Hayatını kaybetti MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede tedavi gören Hayali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.