MHP'li Belediye Başkanından acı haber: Hayatını kaybetti
MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede tedavi gören Hayali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, tedavi gördüğü Ankara'da vefat etti. Kars'ta kalp krizi ve beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya nakledilmişti. Hayali'nin cenazesi, Kars'a getirilerek Sarıkamış'ta defnedilecek.