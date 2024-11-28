MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2006 yılında ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin iddialarına yanıt verdi. Büyükataman, Özdağ'ı "siyaseten tek besin maddesi iftira ve provokasyon" ile suçlayarak, onun kapı arkası gizli görüşmelere ve Türk milletini gizli protokollere pazarlık konusu yapmaya alıştığını ifade etti.

Bahçeli’nin Görüşmesi ve İfadelere Dikkat

Büyükataman, Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin canlı şahitlerinin hala hayatta olduğunu belirterek, Bahçeli’nin ABD Büyükelçisi'ne, "önce TBMM'de grubu olan partileri ziyaret etmesini, sonra MHP'den randevu istemesini" söylediğini hatırlattı. Bu görüşme sonrasında ABD Büyükelçisi'nin TBMM'de diğer partileri ziyaret ettikten sonra MHP'yi ziyaret ettiğini ve görüşmenin tutanaklarının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini belirtti.

Büyükataman, bu görüşmede Bahçeli’nin Irak'ta siyasi bütünlüğün sağlanması, mezhep ve etnik kökenli bölünmenin önüne geçilmesi, PKK terör örgütünün ortadan kaldırılması ve Türkiye'nin milli varlığına tehdit oluşturan meselelere karşı taviz verilmeyeceğini ifade ettiğini vurguladı.

Özdağ’ın Tavırları ve MHP’nin Durumu

Büyükataman, Ümit Özdağ'ın MHP'yi ve Bahçeli'yi hedef almasının arkasında yatan nedenin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda tavır koyduğunun fark edilememesi olduğunu söyledi. "Bu şahsın kaos dışında besleneceği bir kaynak yoktur. Türk milliyetçisi, vatansever seçmenin oyunu dolambaçlı yollardan Kandil'deki terör baronlarının Cumhurbaşkanı adayına taşımak dışında da bir misyonu yoktur" ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.