DOLAR
34,62 0,06%
EURO
36,6 -0,02%
ALTIN
2.944,49 -0,24%
BITCOIN
3.291.457,91 1,31%

MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Ümit Özdağ'ı iftira ve provokasyonla suçladı, Bahçeli'nin 2006'daki ABD Büyükelçisi ile görüşmesini savundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:01
MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki

MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2006 yılında ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin iddialarına yanıt verdi. Büyükataman, Özdağ'ı "siyaseten tek besin maddesi iftira ve provokasyon" ile suçlayarak, onun kapı arkası gizli görüşmelere ve Türk milletini gizli protokollere pazarlık konusu yapmaya alıştığını ifade etti.

Bahçeli’nin Görüşmesi ve İfadelere Dikkat

Büyükataman, Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin canlı şahitlerinin hala hayatta olduğunu belirterek, Bahçeli’nin ABD Büyükelçisi'ne, "önce TBMM'de grubu olan partileri ziyaret etmesini, sonra MHP'den randevu istemesini" söylediğini hatırlattı. Bu görüşme sonrasında ABD Büyükelçisi'nin TBMM'de diğer partileri ziyaret ettikten sonra MHP'yi ziyaret ettiğini ve görüşmenin tutanaklarının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini belirtti.

Büyükataman, bu görüşmede Bahçeli’nin Irak'ta siyasi bütünlüğün sağlanması, mezhep ve etnik kökenli bölünmenin önüne geçilmesi, PKK terör örgütünün ortadan kaldırılması ve Türkiye'nin milli varlığına tehdit oluşturan meselelere karşı taviz verilmeyeceğini ifade ettiğini vurguladı.

Özdağ’ın Tavırları ve MHP’nin Durumu

Büyükataman, Ümit Özdağ'ın MHP'yi ve Bahçeli'yi hedef almasının arkasında yatan nedenin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda tavır koyduğunun fark edilememesi olduğunu söyledi. "Bu şahsın kaos dışında besleneceği bir kaynak yoktur. Türk milliyetçisi, vatansever seçmenin oyunu dolambaçlı yollardan Kandil'deki terör baronlarının Cumhurbaşkanı adayına taşımak dışında da bir misyonu yoktur" ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
2
İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı: 45 Bini Aştı
3
Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası
4
Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı
5
MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki
6
İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı