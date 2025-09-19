MHP'li Erkan Akçay Manisa'da: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik Buluşmaları

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa'da şehit yakınları, gaziler ve esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve destek vaatlerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:28
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Manisa'da

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik temalı Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları kapsamında Manisa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyareti

İlk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi'ni ziyaret eden Akçay, dernek başkanı Yusuf Kıyışkan, şehit yakınları ve gazilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Akçay, şehit aileleri ve gazilerin Türk milletine emanet edilmiş en önemli değerler olduğunu vurguladı.

Şehit çocuklarına ve gazilere ikinci istihdam hakkı verilmesi, şehit anne ve babalarına asgari ücret tutarında aylık bağlanması ve gazilere ÖTV'siz araç imkanı sağlanması gerektiğini belirten Akçay, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun pazarlıksız ve tavizsiz bir süreç olduğunu aktardı.

Dernek Başkanı Yusuf Kıyışkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk milletinin birlik ve kardeşlik içinde yaşadığını belirtti.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) ziyareti

Daha sonra Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (MESOB) geçen Akçay, başkan Hasan Geriter ve esnaf temsilcileriyle görüştü.

Esnafın taleplerini dinleyen Akçay, vergi konusundaki yeni düzenlemenin esnafa yük getirmemesi gerektiğini belirterek, 'Bir köy bakkalı ya da kahvehane işletmecisine gerçek usulde vergi yüklemek doğru değil. Burada amaç vergi almak değil, kayıt dışılığı önlemektir.' ifadelerini kullandı.

MESOB Başkanı Hasan Geriter de ziyaretin önemine değinerek, gündeme ilişkin sorunları aktarma imkanı bulduklarını söyledi.

Katılımcılar

Ziyaretlere MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP MYK üyeleri Ali Uçak, İlker Yücel ve Mesut Gönül, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ile ilçe başkanları da katıldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay (ortada), "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları kapsamında, Manisa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesini ziyaret eden Akçay, dernek başkanı Yusuf Kıyışkan, şehit yakınları ve gazilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

