MHP'li Kamil Aydın, BM Internet Yönetim Forumu'nda Terörle Mücadelede Yapay Zekanının Rolünü Vurguladı

MHP'li Kamil Aydın, Terörle Mücadelede Yapay Zeka ve İletişim Teknolojilerine Dikkat Çekti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (AGİTPA) Terörle Mücadele Özel Komitesi Başkanı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen BM ve AGİTPA İnternet Yönetim Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, "Günümüzün giderek zorlaşan jeopolitik ortamında, AGİT ve Parlamenter Meclisi'nin önceliklerinden biri, hem etkili hem de insan haklarına köklü bir şekilde bağlı, terörizme ve şiddet içeren aşırılığa yanıtlar geliştirmek olmuştur," dedi.

Yapay Zeka ve Terörle Mücadele

Aydın, oturumda yaptığı konuşmada katılımcıları, "BM Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı Kararı uyarınca Terörle Mücadelede Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Parlamento Yaklaşımları" konulu lansmana davet etti. Teşkilatın 57 katılımcı ülkesi arasında barış ve istikrarı teşvik etmeye kendisini adamış bir kuruluş olduğunu vurgulayan Aydın, yapay zeka ve yeni teknolojilerin modern güvenlik stratejilerine katkısının kritik olduğunu belirtti.

Aydın, "Bilgi ve iletişim teknolojileri yönetimi toplumu dönüştürmekte. Ancak terörist gruplar tarafından giderek daha fazla insan kaynağı sağlama, propaganda ve koordinasyon için kullanılmaktadır. Son veriler, bu mücadelenin ehemmiyetini vurgulamaktadır. 2020 ile 2023 yılları arasında yapay zeka destekli aşırılıkçı içerikte %32'lik bir artış görülmüştür," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, DAEŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütlerinin yapay zekayı giderek daha fazla kullanarak operasyonlarını kolaylaştırdığını aktardı. Aydın, "Yapay zeka, karmaşık propaganda üretme, insan kaynağı sağlama süreçlerini otomatikleştirme ve anlatılarını güçlendirmek için sosyal medya algoritmalarını manipüle etme yeteneklerinden yararlanmaktadır," dedi.

Parlamento Politika Diyaloğu

MHP milletvekili, yapay zeka ile terörle mücadele arasındaki karmaşık bağlantının AGİTPA'nın gündeminde olduğunu belirtti. Aydın, iki hafta önce UNOCT ile işbirliğinde Roma'da düzenledikleri "Parlamento Politika Diyaloğu" toplantısına dünyanın dört bir yanından 13 parlamenter ve birçok uzmanın katıldığını ifade etti.

Aydın, parlamenterlerin terörizmi önlemede ve bunlarla mücadelede kritik bir rol oynadıklarını belirterek, "Ulusal mevzuatı şekillendiren ve terörle mücadele organlarının yetkisini belirleyen kolaylaştırıcılar olarak hareket ederiz. Tüm terörle mücadele önlemlerinin temel özgürlüklere saygı göstermesini sağlayacak denetleyiciler olarak görev alırız," dedi. Ayrıca, yapay zekanın terörist amaçlar için potansiyel kötüye kullanımının acil bir konu olduğunu vurguladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (AGİTPA) Terörle Mücadele Özel Komitesi Başkanı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler ve AGİTPA tarafından ortaklaşa düzenlenen İnternet Yönetim Forumu'nun "BM Güvenlik Konseyi Kararları uyarınca terörle mücadelede bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasına parlamenter yaklaşımlar" başlıklı oturuma çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (AGİTPA) Terörle Mücadele Özel Komitesi Başkanı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler ve AGİTPA tarafından ortaklaşa düzenlenen İnternet Yönetim Forumu'nun "BM Güvenlik Konseyi Kararları uyarınca terörle mücadelede bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasına parlamenter yaklaşımlar" başlıklı oturuma çevrim içi katılarak konuşma yaptı.