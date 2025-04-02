MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Hukukun Üstünlüğüne Saygı Gösterin'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özdemir, "CHP bünyesinde hala aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı, Özgür Özel ve şürekasına karşı hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, toplumun huzurunun korunmasına ve ülkeye sadakate bağlılığın gereğini yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölgede Türkiye’den izinsiz harekat gerçekleştiremez hale geldiğini belirterek, "Orta Doğu ve Avrupa’da Türkiyesiz hiçbir denklem kurulamayacağı görüldü. Yeni dönem tezlerinde herkes Türkiye'nin kapısını çalmaya başlamışken, CHP’nin Türkiye'yi içeriden karıştırma hamleleri dikkat çekiyor" dedi.

Özdemir, hukuka karşı başkaldıran ve anayasa yok sayan bir anlayışın, kendileri ile beraber CHP’yi de bitirdiğini ifade etti. Özdemir, CHP’nin tutarlı bir politika geliştirememe sürecine girdiğini belirterek, "CHP’nin başvurduğu tek şey bozgunculuk ve anarşizm oldu" diye ekledi.

Özdemir, CHP'nin mevcut durumu ile Türkiye’ye ve Türk milletine sadece zarar verdiğini vurgulayarak, içindeki aklı selim kişilerin partilerine sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Özdemir, Türkiye’nin en büyük yolsuzluk soruşturması kapsamında iddiaları hatırlatarak, "CHP yönetiminin korku ve nefretle hareket etmesi, toplumsal huzuru bozmaya yönelik girişimlere yol açıyor" dedi.

Son olarak, "Bu beyhude girişim, mutlaka sahiplerinin başını yakacak. Ne hukuk ne de millet iradesi bu kirli hesaba geçit verecektir" diyen Özdemir, CHP’nin acil bir reform sürecine girmesi gerektiğini vurguladı.