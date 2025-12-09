MHP'li Özdemir: Yunanistan Lozan ve Paris'i İhlal Ediyor, Sabrımız Tükeniyor

MHP'li Özdemir: Yunanistan’ın tutumu kabul edilemez

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, TBMM'de Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada bölgesel gelişmelere ilişkin güçlü uyarılarda bulundu. Özdemir, "Lozan ve Paris anlaşmalarını açıkça ihlal eden Yunanistan, artık ipin ucunu iyice kaçırmıştır" diyerek Atina'nın uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Coğrafyamızdaki çatışma ve risklere dikkat çekti

Özdemir, son 50 yılda Balkanlar, Karadeniz, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya'da 70'ten fazla savaş ve çatışma yaşandığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu coğrafyada söz sahibi ülke konumunda olduğunu vurguladı. Karabağ Savaşı ve Suriye'deki çatışmaların düzeni etkilemesi, güneyde İsrail'in saldırgan tutumu ve kuzeyde Ukrayna-Rusya geriliminin Türkiye'yi yeni sınamalara çektiğini belirtti.

Karadeniz ve Montrö vurgusu

Karadeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğunu söyleyen Özdemir, Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar üzerindeki hakimiyetin korunması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin hem NATO üyesi olmasına rağmen tarafsız, arabulucu bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Özdemir, ülkemizin savaşan taraflarla aynı anda iletişim kurabilme kapasitesinin önemini vurguladı.

Ege ve Doğu Akdeniz: Sert uyarılar

Özdemir, Yunanistan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Ege Denizi’ndeki adaları silahlandıran, boyunu aşan iş ve gündemlere kalkışan, Türkiye zıtlığını açıkça ortaya koyup sözde ittifaklar kuran Yunanistan için sabrımız tükenmek üzeredir." Ayrıca Yunanistan'ın karasuları genişliğini 12 mile çıkarma girişiminin, Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu ve bunun sonuçlarının ağır olacağını vurguladı.

Doğu Akdeniz, GKRY ve bölgesel ittifaklar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ın tek taraflı adımlarının Türkiye ve Kıbrıs Türkü'nün egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirten Özdemir, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin milli güvenlik açısından kritik olduğunu söyledi. İsrail ve bazı aktörlerin bölgedeki silah sevkiyatları ve üsleşme eğilimleri hakkında uyarıda bulundu.

Türkiye'nin seçenekleri ve dış politika önerileri

Özdemir, Türkiye'nin haklarını korumak için uluslararası hukuka uygun şekilde kararlı davranması gerektiğini ifade ederek, parti olarak daha önce ilan edilen Kudüs Paktı ve TRÇ (Türkiye, Rusya ve Çin İttifakı) seçeneklerinin harekete geçirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Türkiye'nin KKTC ve Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmalarının ve BM'ye bildirimlerin hak ve menfaatleri koruma yönünde önemli adımlar olduğunu belirtti.

TBMM'deki son söz ve bütçe oyu

Konuşmasının sonunda Dışişleri Bakanlığı bütçesine MHP olarak olumlu oy vereceklerini açıklayan Özdemir, dışişleri personeline teşekkür ederek TBMM'yi selamladı. Özdemir ayrıca şu sözleri yineledi: "Türkiye’nin kimsenin toprağında, hududunda, hakkında ve hukukunda gözü yoktur. Ancak benzer bir durum bizim için geçerli olursa göz dikenin gözünü oymak, el uzatanın elini kırmak boynumuzun borcudur. Çünkü vatan bizim namusumuzdur."

