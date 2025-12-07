MHP’li Uysal: 2B Arazileriyle 5 Milyon Kişinin Sorunu Çözülecek

MHP heyeti Erdemli’de yatırımları ve 2B arazilerini anlattı

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve partinin yerel yöneticileri, Erdemli ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda 2B arazileri başta olmak üzere ilçeye ve Mersin’e yapılan yatırımlar, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı.

Toplantıda kimler vardı

Toplantıya MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, MHP MYK Üyesi Hüsnü Doğan, Erdemli İlçe Başkanı Erol Erdoğan ve ilçe yönetimi katıldı. Parti yönetimi, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda sürdürülen Hayırlı Günler Komşum ve Derdin Derdimizdir çalışmalarının yerel yansımalarını aktardı.

Erdemli’de proje ve yatırımlar

Belediye Başkanı Mustafa Kara, göreve geldikleri günden bu yana basınla koordineli çalıştıklarını belirterek Merkez mahallesindeki kaldırımların düzeltildiğini ve 2026 yılında ilçe genelinde tüm kaldırımların yenileneceğini söyledi. Kara, Erdemli markalı limonata fabrikası için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, yerin hazır olduğunu ve uygun zamanda temel atılacağını açıkladı.

Kara ayrıca, Teknoloji Bakanı ile görüşme sonrası Erdemli’ye bir Bilim Merkezi kazandırılacağını, 2026 yılında ikinci bir Ödev Evi açacaklarını, Merkez ve Alata mahallelerini bağlayacak yeni köprünün kazısına başlandığını ve 600 yatak kapasiteli hastanenin uygun arazi bulunduğunda ilçeye kazandırılacağını belirtti.

Sorgun Barajı’nın irsaliye boru hatlarının döşenmesi için girişimlerin sonuç verdiğini vurgulayan Kara, tarımla uğraşan çiftçilere bugüne kadar 32 kilometrelik sulama borusu verildiğini ve dağıtımların süreceğini kaydetti. Kapalı spor salonu ve şehir stadının taşınmasıyla ilgili çalışmalar ile gençlik merkezinin üniversitenin arka kısmına yapılacağı da aktarıldı.

2B arazileri ve çiftçilere destek

MHP Milletvekili Levent Uysal, 2B arazileri konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: 2B arazileri ile ilgili Türkiye genelinde bir kamuoyu oluşturduk. Çevre bakanımızın açıklamaları sonrası 5 milyon insanımızın problemini çözeceğiz. Geçen yıl zirai don afeti sonrası yaptığımız çalışmalar sonucunda devletimiz 50 milyar lira bütçe ayırdı ve zarar gören çiftçilerimize ödemeler yapıldı.

Uysal, yeni bütçe dönemi için belediye başkanıyla birlikte bakanlıklara projeler götüreceklerini, başkanın başarılı belediyeciliğinden gurur duyduklarını ve Erdemli’de vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini söyledi. Sanayi bölgesindeki çalışanların beslenme sorununa değinen Uysal, örnek olarak 30 TL’ye çorba, 80 TL’ye yemek verildiğini ve bu hizmetten 3 bin, 5 bin kişinin yararlandığını aktardı.

Teknoyörük projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yapılan görüşmelerden Bilim Merkezi sözü alındığını; Erdemli’deki 60 okula teknoloji kütüphanesi kazandırma vaadi alındığını belirtti. Uysal, 2024 yılında Mersin’e 37 milyar lira bütçe payı ayrıldığını, 2025 için ise toplam 155 milyar lira pay ayrıldığını ve bunun 110 milyar lirasının ödemesinin yapıldığını söyledi.

Parti yöneticilerinin değerlendirmeleri

MHP MYK üyesi Hüsnü Doğan, Terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen ziyaretlere dikkati çekerek, vatandaşların sürece verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini ve terörle mücadelenin sürdürülmeye devam edeceğini ifade etti.

İlçe Başkanı Erol Erdoğan da yerel basının doğru haberle kamuoyunu aydınlatıp bilgilendirdiğini belirterek Terörsüz Türkiye çalışmaları sırasında basının kendilerini yalnız bırakmadığını ve destekleri için teşekkür etti.

Öne çıkan başlıklar: 2B arazileri için kamuoyu çalışması; Çevre Bakanı açıklamaları sonrası 5 milyon kişinin sorununa çözüm sözü; don afeti sonrası çiftçilere 50 milyar lira destek; Erdemli’de limonata fabrikası, Bilim Merkezi, köprü, 600 yataklı hastane ve eğitim yatırımları.

