MHP'li Yalçın'dan CHP'li Belediyelere Yolsuzluk İthamı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları araştırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:32
MHP'li Yalçın'dan CHP'li Belediyelere Yolsuzluk İthamı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların araştırılmasını talep etti. Yalçın, "CHP'den şikayetçi olanlar, aynı camianın mensuplarıdır," diyerek konuyla yakından ilgilenen kişilerin durumu çarpıttığını ifade etti.

Yalçın, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'nin metropoldeki belediyelerinde ayyuka çıkan hukuksuzlukların araştırılması için bağımsız yargı erkinin devreye girmesi sonrasında CHP yönetiminin sahneye koyduğu antidemokratik tiyatroyu millet olarak büyük bir ibret ve hayretle seyretmekteyiz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin; "usulet ve suhulet" yerine, "huşunet ve şiddeti" tercih ettiğini belirten Yalçın, partinin içindeki kargaşanın derinleştiğini kaydetti. Ayrıca, CHP'nin mevcut durumdan dolayı hukukun siyasallaştığına dair söylemlerinin samimi olmadığını vurguladı.

Yalçın, "Özgür Özel'in partiyi acemice yönetmesi, toplumsal barışa darbe vurmakta ve halkın huzurunu tehdit etmektedir. Yangından mal kaçırır gibi Cumhurbaşkanı adayı tespitinde acele etmesi, partinin üzerindeki vesayet gölgesini koyulaştırdı" şeklinde konuştu.

Semih Yalçın, açıklamalarını sürdürerek, "CHP'nin yönetimi, yargı süreçlerine saygı duymak yerine, toplumsal huzuru tehdit edecek yaklaşımlar sergilemektedir. Eğer bu denge bozulursa, hep birlikte göreceğiz ki CHP, zor bir demokrasi ve hukuk imtihanı ile karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Yalçın, MHP olarak gelişmelerin takipçisi olacaklarını ve demokrasinin hassas dengelerini koruma çabalarını sürdüreceklerini belirtti. "Başka bir Türkiye yoktur. Tüm siyasi partilere düşen görev, demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi yaşatmak için sorumlu davranmaktır," şeklinde sözlerini tamamladı.

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