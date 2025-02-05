MHP'li Yalçın'dan Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

MHP'li Yalçın'dan Bahçeli'nin Sağlık Durumu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Bahçeli'nin öksürüğünün devam etmesi üzerine doktorların daha ileri tetkikler yapılmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Bahçeli'nin Sağlığına İlişkin Detaylar

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" ifadesini kullanarak, sağlık tedbirlerinin alındığını ve tedavi sürecinin sürdüğünü aktardı. "Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir" diyen Yalçın, kamuoyunda devlete ilişkin asılsız dedikoduların dolaştığını vurguladı.

Grup Toplantısının İptali

Bunun yanı sıra, bu hafta yapılması planlanan MHP grup toplantısının Bahçeli'nin sağlık durumu nedeniyle iptal edildiğini bildiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alınan sağlık tedbirlerine rağmen öksürüğün geçmemesi üzerine hekimlerimiz gerekli tetkikleri yapmaktadır."

MHP'den Ek Bilgi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Bahçeli'nin kontrollü bir şekilde tıbbi tetkiklerden geçeceği ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından mesaisine devam edeceği açıklandı.