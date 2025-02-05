DOLAR
35,9 0,08%
EURO
37,37 -0,11%
ALTIN
3.304,61 -0,63%
BITCOIN
3.504.261,93 1,21%

MHP'li Yalçın'dan Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu ve spekülasyonlara yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 22:57
MHP'li Yalçın'dan Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

MHP'li Yalçın'dan Bahçeli'nin Sağlık Durumu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Bahçeli'nin öksürüğünün devam etmesi üzerine doktorların daha ileri tetkikler yapılmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Bahçeli'nin Sağlığına İlişkin Detaylar

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" ifadesini kullanarak, sağlık tedbirlerinin alındığını ve tedavi sürecinin sürdüğünü aktardı. "Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir" diyen Yalçın, kamuoyunda devlete ilişkin asılsız dedikoduların dolaştığını vurguladı.

Grup Toplantısının İptali

Bunun yanı sıra, bu hafta yapılması planlanan MHP grup toplantısının Bahçeli'nin sağlık durumu nedeniyle iptal edildiğini bildiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alınan sağlık tedbirlerine rağmen öksürüğün geçmemesi üzerine hekimlerimiz gerekli tetkikleri yapmaktadır."

MHP'den Ek Bilgi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Bahçeli'nin kontrollü bir şekilde tıbbi tetkiklerden geçeceği ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından mesaisine devam edeceği açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Okul Futbol Maçında Talihsiz Kaza: Öğrenci Ameliyata Alındı
2
Elazığ'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
4
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
5
Bir Ömrün Sonbaharı Filminin Galası Atlas 1948 Sineması'nda Gerçekleşti
6
Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun 'Sevgili Tatbiki' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!