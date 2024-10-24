MHP'li Yıldız'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Yanıt

MHP'li Feti Yıldız'dan TUSAŞ Saldırısına Şiddetli Tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına dair sert açıklamalarda bulundu. Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki grup toplantısında yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi o denli telaşlandırdı ki, bu kirli güç suçüstü yakalanmaktan korkmadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'a saldırı emri verdi" dedi.

Şehit ve Yaralı Sayısı

Saldırının sonucunda 5 vatan evladının şehit olduğunu ve 22 kişinin yaralandığını aktaran Yıldız, şehitlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Yıldız, "Aziz Türk milletinin başı sağ olsun" diyerek ulusun acısını paylaştı.

Emperyalizmin Yerli İşbirlikçilerine Dikkat

Son olarak, Yıldız, terör saldırısına rağmen 'amalı, fakatlı' ifadelerle konuşanların emperyalizmin yerli işbirlikçileri olduğunu belirterek, "Bu konuşmaların hiçbir kıymeti yoktur" ifadelerini kullandı.