MHP'li Yönter, Ümraniye ve Çekmeköy'de Kardeşlik Vurgusu Yaptı

MHP'li Yönter'den Ümraniye ve Çekmeköy Ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Ümraniye ve Çekmeköy ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek güçlü bir birlik mesajı verdi. Yönter, "Türk ve Kürt bin yıllık kardeşlik mirasına sahiptir. Liderimizin aklında istiklal var, İstikbal var. Bayrağın sonsuza kadar dalgalanması var. Terör bitsin, kardeşlik kazansın. Terör bitsin, birlik beraberlik kazansın" şeklinde konuştu.

İnsan Olmadan Siyaset Anlamsızdır

Ümraniye İlçe Başkanlığındaki toplantıda, siyasette insan unsuru üzerine değinen Yönter, "İnsan varsa siyaset anlamlıdır. İnsanımızın beklenti ve taleplerini siyasete dönüştürmezsek eksik kalırız" dedi.

Yönter, İstanbul'un birinci bölgesinde MHP'nin milletvekili sayısını artırmayı hedeflediğini belirterek, "35 milletvekili arasında sadece 2 milletvekilimiz olması haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Çağrısı

İstanbul'daki teşkilatların birlik beraberlik içinde hareket ettiğini vurgulayan Yönter, "Birlik ve beraberlik ruhunu yakaladık ancak şeytanın bacağını kıramıyoruz. Bu fasit dairede dönmek bizim kaderimiz olmamalı" diye konuştu.

Terörle mücadelede inanç ve kararlılık vurgusu yapan Yönter, "Biz 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' derken şaka yapmıyorduk. Bu bir millettir, milliyetçi ülkücü hareketin tüm değerleri burada. Terörist istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Suriye'ye Dikkat Çekti

Suriye'deki gelişmelere de değinen Yönter, "Yeni bir dünya kuruluyor, coğrafyalar kumaş gibi kesiliyor. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. Ya silahlar gömülecek ya da onları tutanlar gömülecek" dedi.

Eleştirilere Yanıt

MHP'yi eleştirenlere de sert yanıtlar veren Yönter, "Sizlerin davanızı terk ettiğinizin farkındayız. Koltuk ve ikbal derdinde olanlar, bizim mücadelemizi anlayamaz" ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede yeni projeler geliştirdiklerini belirten Yönter, "Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Genel Başkanımız 'İnsanlığın Huzuru' projesini hazırlattı, yakında tanıtılacak" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (ortada), partisinin Ümraniye ve Çekmeköy ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililere seslendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (ortada), partisinin Ümraniye ve Çekmeköy ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililere seslendi.