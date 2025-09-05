DOLAR
MHP'li Yurdakul'dan Halk Sağlığı Haftası Mesajı: Koruyucu Sağlık ve Aile Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda koruyucu sağlık, aile hekimliği ve bağımlılıkla mücadele çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:03
MHP'li Yurdakul'dan Halk Sağlığı Haftası Mesajı: Koruyucu Sağlık ve Aile Vurgusu

MHP'li Yurdakul'dan Halk Sağlığı Haftası Mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığının bireysel bir mesele olmanın ötesinde toplumsal varlığın ve devletin geleceği için önemine dikkat çekti.

Koruyucu sağlık ve aile hekimliği

"Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini aile hekimliği sistemi üzerinden güçlendirmek, sağlıklı beslenmeyi, gıda güvenliğini ve spor kültürünü yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mesele olarak ele almak, yaşlı, engelli ve çocukların sağlığını aile bütünlüğü içinde korumak, bizim temel hedeflerimizdir."

Sağlık çalışanlarına vefa

Yurdakul, salgın, deprem, sel ve yangınlarda gece gündüz demeden milletin yardımına koşan sağlık çalışanlarını Türk milletinin kahramanları olarak nitelendirdi. Sağlık çalışanlarının huzurlu ve mutlu çalışmasını sağlamanın, sağlıkta şiddeti önlemenin ve özlük haklarını iyileştirmenin milli bir görev olduğunu vurguladı.

Aile ve toplumsal tehditler

"Halk sağlığı yalnızca bireyin değil, ailenin de sağlığıdır. Aile Kurumu Çalıştayımızda da ortaya koyulduğu üzere, toplumun temeli olan aile yapısı güçlü değilse halk sağlığı da sürdürülebilir olamaz. Dijital bağımlılıktan uyuşturucuya, yanlış beslenmeden hareketsizliğe kadar her türlü tehdit önce aileyi, sonra milletimizi çürütmektedir. Bu bağlamda koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini aile hekimliği sistemi üzerinden güçlendirmek, sağlıklı beslenmeyi, gıda güvenliğini ve spor kültürünü yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mesele olarak ele almak, yaşlı, engelli ve çocukların sağlığını aile bütünlüğü içinde korumak, bizim temel hedeflerimizdir."

Halk sağlığı politikalarının kapsamı

"Ayrıca bilindiği üzere küresel cinsiyetsizleştirme politikaları, aile ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Yine dijital bağımlılık ve madde bağımlılığı, genç nesillerimizin bedenini ve ruhunu çürütmektedir. İklim değişikliği ve gıda güvensizliği, sağlığı doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple halk sağlığı politikalarının, yalnızca tıbbi değil, sosyal, kültürel ve milli güvenlik boyutlarıyla da ele alınması gereklidir."

Yurdakul, sözlerini tüm vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasını kutlayarak, şehadete eren sağlık çalışanlarını rahmetle anıp Türk milletine sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu yarınlar dileyerek tamamladı.

