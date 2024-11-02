MHP'li Yurdakul'dan Kars'ta Birlik Vurgusu

MHP'li Yurdakul Kars'ta Birlik Çağrısında Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Kars'taki "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nda konuştu. Yurdakul, "Devir, ayrışma, kamplaşma, kutuplaşma devri değildir." diyerek, bölgedeki güvenlik tehditlerine değindi.

Tehditlere Dikkat Çekti

Yurdakul, dünyada meydana gelen gelişmelere karşı ülkenin ekonomik, savunma sanayi, yazılım ve enerji alanlarında güçlü bir şekilde ilerlemesi gerektiğine vurgu yaptı. "Emperyalizmin bölgedeki taşeronları, Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor" diyerek bu unsurları tanıdıklarını belirtti. "Cenk ise cenk, barış ise barış"

Türk milletinin büyük yürüyüşünü engellemeye çalışan iç ve dış unsurlara karşı kararlılık vurgusu yaparak, "Artık sıra bizde" ifadelerini kullandı.

Kardeşlik Vurgusu

Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kardeşlik hukukuna dair bakış açısını dile getirerek, "Devlet aklı, milli çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmemizi gerektiriyor" dedi. Yurdakul, Türkiye'nin bağımsız olması gerektiğine de dikkat çekti.

Terörle Mücadelede Yeni Bir Dönem

PKK terörü ve bunun yarattığı maliyet hakkında bilgi veren Yurdakul, "Ya siyaset ya terör, arası yoktur" sözlerini hatırlatarak, Türk Yüzyılı için kararlılık mesajı verdi. "Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat, Yeni Türkiye" anlayışıyla ilerlenmesi gerektiğini savundu.

Savunma Sanayi Üzerine Saldırılar

Yurdakul, Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik saldırılara özellikle vurgu yaparak, "TUSAŞ'a düzenlenen saldırılar bir mesaj niteliği taşımaktadır" dedi. Bu saldırıların, dış mihraklar tarafından planlandığını belirtti.

Katılımcılar

Toplantıya Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, MHP MYK Üyeleri ve partililer katıldı.

Kars'ta MHP İl Başkanlığınca, Aynalı Köşk Sergi ve Tiyatro Salonu'nda "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, (solda) toplantıya katıldı.

Kars'ta MHP İl Başkanlığınca, Aynalı Köşk Sergi ve Tiyatro Salonu'nda "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, (solda) toplantıya katıldı.