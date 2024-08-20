MHP Lideri Bahçeli'den 15 Temmuz Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada 17-25 Aralık tarihlerini emniyet ve yargı darbe sürecinin başlangıcı olarak nitelendirdi. Bahçeli, bu sürecin 15 Temmuz FETÖ ihanetinin ön hazırlığı olduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz işgal teşebbüsünün altyapısı 17-25 Aralık’ta oluşturulmuştur.” ifadelerini kullandı.

17-25 Aralık Sürecinin Önemi

Bahçeli, bu tarihi olayların Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, toplumun bu süreçler hakkında bilinçlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.