MHP lideri Bahçeli’den Eurovision tepkisi: “Bunun adına çağdaşlık deniyorsa batsın böyle anlayış”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bu kez “Eurovision”u hedef aldı. Yarışmada gösterilen İsrail politikasını eleştiren Bahçeli, yarışmanın kazan ismi “Nemo”yu ise kıyafetinden dolayı hedef gösterdi.

MHP lideri Bahçeli, konuşmasında Filistin meselesine yer verdi. Netanyahu için “Terörist görmek istiyorsa boy aynasına baksın” ifadelerini kullandı. Filistin’in BM üyeliğine de değinen Bahçeli, uluslararası toplumun ezici bir çoğunlukla Filistin’in yanında durduğuna da dikkat çekti.

Gazze’yi savunmakla ilgili olarak ise Bahçeli “Gazze’yi savunmak Gaziantep’i savunmak demektir. Gazze’yi konuşmak, Şanlıurfa’yı konuşmaktır. İsrail ve Filistin arasında acilen ateşkes gereklidir. İki devletli bir çözümden başka da bir yol yoktur. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması tek yoldur.

“Batsın böyle anlayış”

Bahçeli konuşmasında, Eurovision’a da tepki gösterdi. MHP lideri Eurovision için “ Eurovision Şarkı Yarışması insanlığın büyük bir tehditle yüz yüze kaldığını adeta belgelemiştir. İsrailli şarkıcı konusunda çok sayıda itiraz olsa bile hiçbir sonuç alınamamıştır. Sanattan çok siyasi içerikli olan yarışma ahlaki çöküşe dönüşmüştür. Erkekle kadın arasında 3. Tür ortaya çıkmıştır ve bu da ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı oldukça korkunç bir boyuttadır. Yarışmayı kazanan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi, utanç verici yozlaşmanın teyididir. Eğer bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış” ifadelerini kullandı.

“Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar”

MHP lideri, açığa alınan emniyet müdürleri ile ilgili de konuştu. Bahçeli açıklamasında “Kripto çeteleri, Türkiye üzerinden yine hesap yapıyor. Akıbetleri için 15 Temmuz’a baksınlar. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilmemesi gereken bir komplo söz konusu. Hedef MHP’dir, AK Partidir, Cumhur İttifakıdır ve en nihayetinde ise Türkiye’dir. Hepsini içeri yıkmak şeref konusudur. Sözde gazetecilerin ise bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmaz bir sondur” ifadelerine yer verdi.