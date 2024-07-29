Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MHP Lideri Bahçeli'den Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:15
MHP Lideri Bahçeli'den Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kenan Işık için rahmet diledi. Bahçeli, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bahçeli'nin Taziye İfadesi

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: "Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden olan Kenan Işık'ın uzun süren tedavisinin ardından vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Işık'a Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına ve Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

İLGİLİ HABERLER

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!