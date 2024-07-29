MHP Lideri Bahçeli'den Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kenan Işık için rahmet diledi. Bahçeli, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bahçeli'nin Taziye İfadesi

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: "Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden olan Kenan Işık'ın uzun süren tedavisinin ardından vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Işık'a Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına ve Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."