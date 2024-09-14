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MHP Lideri Bahçeli'den Mevlit Kandili Mesajı

Devlet Bahçeli, Mevlit Kandili'nde barış ve huzur dileklerinde bulundu, toplumun birlikteliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:55
MHP Lideri Bahçeli'den Mevlit Kandili Mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Mevlit Kandili Kutlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlit Kandili vesilesiyle yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara, Türk-İslam âlemine kardeşlik ve huzur dileğinde bulundu. Bahçeli, bu özel gecede her bireyin birlik içinde bir arada yaşaması gerektiğini vurguladı.

Mevlit Kandili'nin Anlamı

Bahçeli, mesajında Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1453. yılı anısına dikkat çekerek, insanlığın soluk almak ve ahlaki değerlerle yeniden var olmak adına bu geceyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. "İstikametini kaybetmiş dünyamız için bu Kutlu Doğum, yeniden doğuş umudunu taşımaktadır" dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Devlet Bahçeli, toplumsal huzursuzlukların arttığı bir dönemde, bireylerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin şart olduğuna dikkat çekti. Yüksek sesle ifade ettiği duygu ve düşünceler arasında, milli ve manevi değerler etrafında birleşmenin önemine vurgu yaptı.

Sonuç ve Dilekler

Bahçeli, "Kız çocuklarının haklarını korumak, adaletin peşinden koşmak ve Resulullah'ın ahlakıyla yaşamayı benimsemek artık hepimizin sorumluluğudur" şeklinde ifadelere yer vererek, Mevlit Kandili’nin herkese barış ve huzur getirmesini diledi.

Bahçeli, bu mübarek gecenin toplum için bir fırsat ve dönüşüm noktası olması temennisinde bulunarak, "Kandilimiz mübarek olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun" sözleriyle mesajını sonlandırdı.

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